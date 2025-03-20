Прощання під загрозою. Тар’єй Бо пропустить спринт у Голменколлені

Зірковий норвезький біатлоніст Тар’єй Бо пропустить спринт на заключному етапі Кубку світу сезону-2024/25 у норвезькому Голменколлені.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці у Instagram.

"Найгірший момент. Цього вечора у мене піднялася температура. Жодних шансів на гонку завтра. Сподіваюся, що зможу виступити в неділю", – написав біатлоніст.

Нагадаємо, етап у Голменколлені для Тар’єя Бо має стати прощальним. В січні він оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону.

У п’ятницю, 21 березня у Голменколлені відбудеться спринт, 22 і 23 березня – гонка переслідування та масстарт. Пропуск спринта означатиме, що Бо-старший зможе попрощатися з домашньою публікою лише в недільному масстарті.