Відкритий чемпіонат Швеції. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У неділю, 17 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться жіноча спринтерська гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українок: Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Олена Городна, Олександра Меркушина, Надія Бєлкіна, Дарина Чалик, Анна Кривонос, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 6 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні в короткій індивідуальній гонці Христина Дмитренко з трьома промахами посіла 6-те місце.