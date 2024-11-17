Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Відкритий чемпіонат Швеції. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 17 листопада 2024, 08:40
Відкритий чемпіонат Швеції. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У неділю, 17 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться жіноча спринтерська гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українок: Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Олена Городна, Олександра Меркушина, Надія Бєлкіна, Дарина Чалик, Анна Кривонос, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 6 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні в короткій індивідуальній гонці Христина Дмитренко з трьома промахами посіла 6-те місце.

LIVE трансляція Пряма трансляція

LIVE трансляція

Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Шушен-2024. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Відкритий чемпіонат Швеції. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
Україна U-19 – Словенія U-19 0:1: як це було
Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Останні новини