Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

У неділю, 17 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українців: Богдан Цимбал, Сергій Супрун, Руслан Ткаленко, Богдан Борковський, Денис Насико, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко та Віталій Мандзин.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 7,5 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні в короткій індивідуальній гонці несподівану перемогу здобув 21-річний українець Віталій Мандзин.