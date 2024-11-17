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Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 17 листопада 2024, 09:30
Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Тарас Лесюк та Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У неділю, 17 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українців: Богдан Цимбал, Сергій Супрун, Руслан Ткаленко, Богдан Борковський, Денис Насико, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко та Віталій Мандзин.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 7,5 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні в короткій індивідуальній гонці несподівану перемогу здобув 21-річний українець Віталій Мандзин.

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