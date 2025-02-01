ЧЄ-2025. Олександра Меркушина фінішувала 18-ю в переслідуванні

У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася жіноча гонка переслідування.

Найкращою серед українок стала Олександра Меркушина, яка після двох кіл штрафу фінішувала 18-ю.

Лілія Стеблина з двома промахами посіла 28 місце, Анастасія Меркушина після шести зайвих кіл дісталася фінішу 35-ю

Зовсім провально склалося переслідування для Дарини Чалик: із 9-ма промахами вона стала передостанньою серед тих, хто пройшов дистанцію повністю.

Чемпіонкою Європи стала латвійка Байба Бендіка, якій не завадили перемогти навіть три промахи на останній стрільбі. Переможниця спринту Анна-Карін Гайденберг зі Швеції стала срібною призеркою, а Лінда Цингерле здобула для Італії бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи 2025. Жіночий персьют

1. Байба Бендіка (Латвія, 0+0+0+3) 33:54,4

2. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 1+1+1+1) +15,6

3. Лінда Цингерле (Італія, 0+1+1+0) +19,2

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18. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+0) +1:56,9

28. Лілія Стеблина (Україна, 0+0+1+1) +2:57,5

35. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2+1+1) +3:52,0

53. Дарина Чалик (Україна, 2+2+3+2) +6:59,8

Також сьогодні, 1 лютого, в Мартелі відбудеться чоловічий персьют. Початок гонки запланований на 14:45 за Києвом.