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ЧЄ-2025. Жіночий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 31 січня 2025, 10:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧЄ-2025. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 31 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 113 спортсменок.

  • 25. Анастасія Меркушина
  • 31. Дарина Чалик
  • 46. Олександра Меркушина
  • 72. Лілія Стеблина
  • 96. Анна Кривонос

Жіночий спринт розпочнеться об 11:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.

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