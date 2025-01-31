ЧЄ-2025. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 31 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться жіночий спринт.

Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 113 спортсменок.

25. Анастасія Меркушина

31. Дарина Чалик

46. Олександра Меркушина

72. Лілія Стеблина

96. Анна Кривонос

Жіночий спринт розпочнеться об 11:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.