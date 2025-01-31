ЧЄ-2025. Жіночий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У п'ятницю, 31 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться жіночий спринт.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 113 спортсменок.
- 25. Анастасія Меркушина
- 31. Дарина Чалик
- 46. Олександра Меркушина
- 72. Лілія Стеблина
- 96. Анна Кривонос
Жіночий спринт розпочнеться об 11:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.