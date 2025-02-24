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Стали відомі українські біатлоністки, які візьмуть участь у юніорському чемпіонаті світу

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 13:17
Стали відомі українські біатлоністки, які візьмуть участь у юніорському чемпіонаті світу
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Стали відомі українські біатлоністки, які візьмуть участь у юніорському чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На змаганнях у Швеції виступатимуть Олександра Меркушина, Олена Городна та Ксенія Приходько.

Зазначимо, що напередодні 20-річна Городна провела свій перший дорослий ЧС, де показала свій найкращий результат, посівши 61 місце в індивідуальній гонці.

Меркушина не брала участі у змаганнях в Ленцергайде через активну підготовку до юнацького ЧС.

Нагадаємо, напередодні збірна України зупинилась за крок до десятки кращих на естафеті чемпіонату світу.

збірна України з біатлону Олена Городна Олександра Меркушина

Олександра Меркушина

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