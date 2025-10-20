Політик розкритикував відомих біатлоністів через користування вертольотом

Зірки норвезького біатлону добиралися на фестиваль LOOP ONE у Мюнхені гелікоптером, щоб втратити якомога менше часу. Представник Норвезької партії зелених Фрьойя Сюрсетер вважає це абсолютно неприйнятним і різко їх критикує.

Про це пише Sport.de.

Норвезька команда, щоб швидко дістатися до Мюнхена з тренувального збору в Італії та вилетіла до Німеччини гелікоптером через брак часу.

Політик поскаржився, що представники зимових видів спорту, зокрема, повинні бути на передовій захисту клімату та довкілля.

"Якщо вони літають гелікоптером, вони допомагають підривати майбутнє власного виду спорту. Асоціація мала б відстоювати свої принципи та подумати, чи варто жертвувати своїм авторитетом у боротьбі зі зміною клімату заради показової гонки", ​​– сказав Сюрсетер.

Менеджер команди Норвегії Пер Арне Ботнан відповів на критику.

"Ми не завжди можемо обрати найкраще рішення для клімату та довкілля. Іноді доводиться ставити спорт на перше місце", – заявив він.

Нагадаємо, переможцями Loop One Festival стали Ліза Віттоцці та Ерік Перро.