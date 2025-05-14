Схоже на диктатуру: зіркова норвезька біатлоністка – про виключення зі збірної

Норвезька біатлоністка Каролін Кноттен незадоволена, що її виключили зі складу збірної Норвегії. Спортсменка зізналася, що її це дуже сильно засмутило.

Її слова цитує видання Gd.no.

"Спочатку я була шокована, потім розлючена. Тепер мені просто шкода. Комунікація з боку керівництва була абсолютно жахливою. Я не звинувачую нікого, крім тренерів", – заявила вона.

Кноттен додала, що саме через конфлікти з тренерами збірної її і виключили зі складу.

"Я не погоджуюся ні на що, не знаючи, що мене чекає в плані тренувань. Це моє життя. Я хочу брати на себе відповідальність за те, що роблю, і вірити в те, що роблю. Якщо майбутня збірна захоче, щоб спортсмени просто приходили на тренування та тренувалися, боюся, що цікавість і радість зникнуть. Спортсмену має бути дозволено ставити запитання, висловлювати критичні зауваження та надавати конструктивну критику. У старшій школі я зрозуміла, наскільки важливо самостійно навчатися. Ця ситуація показує, що якщо ти трохи відрізняється від більшості, то ти або мусиш змінитися, або все в твоєму житті перевернуть з ніг на голову. Це схоже на диктатуру", – сказала Каролін.

Минулий сезон Кноттен завершила на 14 місці в загальному заліку Кубку світу. З норвежок вище фінішувала лише Марен Кіркейде (10 місце).

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