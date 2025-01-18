Не стримав сліз: Йоганнес Бо провів емоційну пресконференцію з приводу завершення кар'єри

Легендарний норвезький біатлоніст провів емоційну пресконференцію, на якій оголосив про своє рішення завершити кар'єру за підсумками сезону.

Про це повідомляє український журналіст і фотограф Дмитро Євенко.

31-річний спортсмен заявив, що хоче більше часу приділяти своїй сім'ї, адже поєднувати її зі спортом дуже важко.

На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

Йоганнес Бо Дмитро Євенко

Йоганнес Бо Дмитро Євенко

Йоганнес Бо Дмитро Євенко

Зазначимо, що раніше брати Бо планували одночасно завершити професійну кар'єру.

Раніше Йоганнес заявив, що хотів би побити рекорд іншої легенди біатлону – Уле-Ейнара Б'єрндалена.