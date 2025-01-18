Не стримав сліз: Йоганнес Бо провів емоційну пресконференцію з приводу завершення кар'єри
Йоганнес Бо
instagram.com/johannesbo
Легендарний норвезький біатлоніст провів емоційну пресконференцію, на якій оголосив про своє рішення завершити кар'єру за підсумками сезону.
Про це повідомляє український журналіст і фотограф Дмитро Євенко.
31-річний спортсмен заявив, що хоче більше часу приділяти своїй сім'ї, адже поєднувати її зі спортом дуже важко.
На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.
Зазначимо, що раніше брати Бо планували одночасно завершити професійну кар'єру.
Раніше Йоганнес заявив, що хотів би побити рекорд іншої легенди біатлону – Уле-Ейнара Б'єрндалена.