Йоганнес Бо назвав головну мету в кар’єрі
Йоганнес Бо
FondoItalia
Зірковий норвезький біатлоніст Йоханнес Бо зізнався, що його головна мета в кар’єрі – побити рекорд Уле-Ейнара Б’єрндалена за кількістю перемог на етапах Кубка світу.
Слова 31-річного норвежця приводить FondoItalia.
"Моя мета –побити рекорд Б’єрндалена за перемогами. Хочу мати можливість сказати синові, що я найвидатніший біатлоніст усіх часів.
Думаю, мені легко знайти мотивацію. Після сезону я роблю великі перерви, під час яких не зосереджений на тренуваннях.
Це дає мені змогу перезарядити батарейки і підтримувати високий рівень мотивації, не втомлюючись сильно протягом року".
На даний момент на рахунку Бо-молодшого 85 особистих перемог на Кубку світу, у Б’єрндалена – 95.
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