Йоганнес Бо назвав головну мету в кар’єрі

Зірковий норвезький біатлоніст Йоханнес Бо зізнався, що його головна мета в кар’єрі – побити рекорд Уле-Ейнара Б’єрндалена за кількістю перемог на етапах Кубка світу.

Слова 31-річного норвежця приводить FondoItalia.

"Моя мета –побити рекорд Б’єрндалена за перемогами. Хочу мати можливість сказати синові, що я найвидатніший біатлоніст усіх часів.

Думаю, мені легко знайти мотивацію. Після сезону я роблю великі перерви, під час яких не зосереджений на тренуваннях.

Це дає мені змогу перезарядити батарейки і підтримувати високий рівень мотивації, не втомлюючись сильно протягом року".