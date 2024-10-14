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Йоганнес Бо назвав головну мету в кар’єрі

Олег Дідух — 14 жовтня, 17:52
Йоганнес Бо назвав головну мету в кар’єрі
Йоганнес Бо
FondoItalia

Зірковий норвезький біатлоніст Йоханнес Бо зізнався, що його головна мета в кар’єрі – побити рекорд Уле-Ейнара Б’єрндалена за кількістю перемог на етапах Кубка світу.

Слова 31-річного норвежця приводить FondoItalia.

"Моя мета –побити рекорд Б’єрндалена за перемогами. Хочу мати можливість сказати синові, що я найвидатніший біатлоніст усіх часів.

Думаю, мені легко знайти мотивацію. Після сезону я роблю великі перерви, під час яких не зосереджений на тренуваннях.

Це дає мені змогу перезарядити батарейки і підтримувати високий рівень мотивації, не втомлюючись сильно протягом року".

На даний момент на рахунку Бо-молодшого 85 особистих перемог на Кубку світу, у Б’єрндалена – 95.

Раніше повідомлялося про те, що Єспер Нелін отримав зараження крові.

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Йоганнес Бо

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