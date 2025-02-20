Насико: 19 днів перерви відобразилися на ході
Український біатлоніст Денис Насико проаналізував причини своєї низької швидкості в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2025 року в Ленцергайде.
Спортсмена цитує Суспільне.
"Була велика перерва між гонками, 19 днів не стартував, і тому це трохи відобразилося на ході. Втратив ту форму, що була. Десь перші два кола траса була мокрою, але потім почала підсушуватися.
Але треба подивитися за аналізом гонки, чи це щось додавало у часі проходження кола. Бо вже на останніх колах важко зорієнтуватися, чи додавали лижі або ж змащення", – заявив спортсмен.
Нагадаємо, Насико в індивідуальній гонці припустився трьох промахів і у підсумку посів 64 місце. За чистим часом проходження траси Денис показав 73-й результат.
Попереднім офіційним стартом, к якому Насико взяв участь, було переслідування на чемпіонаті Європи, яке відбулося 1 лютого. Він посів у тій гонці 55 місце.