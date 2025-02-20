Насико: 19 днів перерви відобразилися на ході

Український біатлоніст Денис Насико проаналізував причини своєї низької швидкості в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2025 року в Ленцергайде.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Була велика перерва між гонками, 19 днів не стартував, і тому це трохи відобразилося на ході. Втратив ту форму, що була. Десь перші два кола траса була мокрою, але потім почала підсушуватися.

Але треба подивитися за аналізом гонки, чи це щось додавало у часі проходження кола. Бо вже на останніх колах важко зорієнтуватися, чи додавали лижі або ж змащення", – заявив спортсмен.