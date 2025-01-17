Тищенко зупинився за крок до десятки найкращих у спринті Кубку IBU

В межах п'ятого етапу Кубку IBU у словацькому місті Брезно-Осрблі відбулась спринтерська гонка за участю чотирьох українських біатлоністів.

Найкращий результат показав Артем Тищенко, який зупинився за крок від десятки найкращих. Спортсмен безпомилково пройшов вогневі рубежі, проте відстав від лідера на більш ніж дві хвилини.

Руслан Ткаленко фінашував на 21 місці з одним промахом, а 24-й Насико припустився двох хиб.

Нище за всіх серед українців розмістився Олександр Пономаренко, який показав 31-й результат.

Підсумкові результати:

1. Ісак Фрей (0+0) 23:13,5

2. Фабіан Мюллауер (0+0) +45,2

3. Сіверт Гутторм Баккен (1+1) +1:00,9

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11. Артем Тищенко (0+0) +1:57,1

21. Руслан Ткаленко (0+1) +2:21,6

24. Денис Насико (2+0) +2:27,6

31. Олександр Пономаренко (0+0) +2:38,8

Зазначимо, що сьогодні в Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета в межах Кубку світу з біатлону. Пряма трансляція буде доступна на сайті Чемпіон.