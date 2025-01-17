Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Тищенко зупинився за крок до десятки найкращих у спринті Кубку IBU

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 13:47
Тищенко зупинився за крок до десятки найкращих у спринті Кубку IBU
Артем Тищенко
Федерація біатлону України

В межах п'ятого етапу Кубку IBU у словацькому місті Брезно-Осрблі відбулась спринтерська гонка за участю чотирьох українських біатлоністів.

Найкращий результат показав Артем Тищенко, який зупинився за крок від десятки найкращих. Спортсмен безпомилково пройшов вогневі рубежі, проте відстав від лідера на більш ніж дві хвилини.

Руслан Ткаленко фінашував на 21 місці з одним промахом, а 24-й Насико припустився двох хиб.

Нище за всіх серед українців розмістився Олександр Пономаренко, який показав 31-й результат.

Підсумкові результати:

1. Ісак Фрей (0+0) 23:13,5

2. Фабіан Мюллауер (0+0) +45,2

3. Сіверт Гутторм Баккен (1+1) +1:00,9

...

11. Артем Тищенко (0+0) +1:57,1

21. Руслан Ткаленко (0+1) +2:21,6

24. Денис Насико (2+0) +2:27,6

31. Олександр Пономаренко (0+0) +2:38,8

Зазначимо, що сьогодні в Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета в межах Кубку світу з біатлону. Пряма трансляція буде доступна на сайті Чемпіон.

Кубок IBU Денис Насико Артем Тищенко Руслан Ткаленко Олександр Пономаренко

Кубок IBU

Перша медаль у сезоні: Анастасія Меркушина здобула бронзу на Кубку IBU
Чотири українці фінішували у топ-25 індивідуальної гонки на Кубку IBU
Підручний претендує на звання біатлоніста тижня за підсумками етапу в Обергофі
Тищенко – дев’ятий у переслідуванні на Кубку IBU в Арбері
Анастасія Меркушина – 22-га в гонці переслідування на Кубку IBU

Останні новини