Мандзин: 14-й результат – це те, на що я зараз готовий

Український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свій виступ у спринті на першому етапі Кубку світу в Контіолхаті (14 місце).

21-річного спортсмена цитує biathlon.com.ua.

"Стрільбою, звісно, задоволений, бо вдалося уникнути промахів. Я в принципі на це і розраховував, що гарний результат буде можливий тільки з чистою стрільбою, або максимум з одним промахом. На дистанції, відверто кажучи, старався працювати на максимум на кожному відрізку траси, тому задоволений. В кінці терпіти та тримати темп було вже дуже важко. Такий результат – це те, на що я зараз готовий.

На виході зі стійки мені казали, що я йду лідером, але я розумів, що після мене гонка тільки почнеться, бо лідери стартуватимуть пізніше. Моє лідерство було тимчасовим та умовним, щоб воно стало реальним у майбутньому – треба ще дуже-дуже багато працювати", – заявив українець.