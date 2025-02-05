Тищенко – 34-й в спринті на Кубку IBU в Ріднау
Чоловіча збірна України з біатлону провалила спринт на шостому етапі Кубку IBU в Ріднаун/Валь Ріданна (Італія). Лише один представник команди, Артем Тищенко, фінішував у заліковій зоні – 34 місце з двома штрафними колами.
Роман Боровик не зумів навіть пробитися в гонку переслідування, а Денис Насико не стартував.
Перемогу здобув німець Давід Цобель, який завдяки чистій стрільбі випередив норвежця Сіверта Баккена та американця Пола Шоммера.
Підсумкові результати:
1. Давід Цобель (Німеччина) (0+0) 23:43,8
2. Сіверт Баккен (Норвегія) (1+1) +2,9
3. Пол Шоммер (США) (1+0) +5,0
4. Антон Іварссон (Швеція) (0+1) +19,6
5. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (2+1) +22,7
6. Максим Макаров (Молдова) (0+1) +27,0
...
34. Артем Тищенко (Україна) (0+2) +1:49,4
47. Руслан Ткаленко (Україна) (0+3) +2:19,2
51. Богдан Цимбал (Україна) (2+1) +2:27,6
89. Роман Боровик (Україна) (2+4) +5:11,1
DNS. Денис Насико (Україна)
Також сьогодні в Ріднау відбудеться жіночий спринт, початок – о 15:15 за київським часом.
Раніше Тищенко став найкращим снайпером чемпіонату Євро-2025.