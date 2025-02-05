Тищенко – 34-й в спринті на Кубку IBU в Ріднау

Чоловіча збірна України з біатлону провалила спринт на шостому етапі Кубку IBU в Ріднаун/Валь Ріданна (Італія). Лише один представник команди, Артем Тищенко, фінішував у заліковій зоні – 34 місце з двома штрафними колами.

Роман Боровик не зумів навіть пробитися в гонку переслідування, а Денис Насико не стартував.

Перемогу здобув німець Давід Цобель, який завдяки чистій стрільбі випередив норвежця Сіверта Баккена та американця Пола Шоммера.

Підсумкові результати:

1. Давід Цобель (Німеччина) (0+0) 23:43,8

2. Сіверт Баккен (Норвегія) (1+1) +2,9

3. Пол Шоммер (США) (1+0) +5,0

4. Антон Іварссон (Швеція) (0+1) +19,6

5. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (2+1) +22,7

6. Максим Макаров (Молдова) (0+1) +27,0

...

34. Артем Тищенко (Україна) (0+2) +1:49,4

47. Руслан Ткаленко (Україна) (0+3) +2:19,2

51. Богдан Цимбал (Україна) (2+1) +2:27,6

89. Роман Боровик (Україна) (2+4) +5:11,1

DNS. Денис Насико (Україна)

Також сьогодні в Ріднау відбудеться жіночий спринт, початок – о 15:15 за київським часом.

Раніше Тищенко став найкращим снайпером чемпіонату Євро-2025.