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Легрейд: Я з нетерпінням чекаю битви з Йоганнесом Бо

Олег Дідух — 28 січня 2025, 21:56
Легрейд: Я з нетерпінням чекаю битви з Йоганнесом Бо
Стурла Легрейд
Getty Images

Норвезький біатлоніст Стурла Холм Легрейд, який минулого тижня перехопив у Йоганнеса Бо лідерство у загальному заліку Кубку світу, заявив про своє бажання випередити свого партнера по команді в боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Легрейда цитує пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Перехопити жовтий біб лідера після п’ятничного спринту – це був дуже особливий момент для мене. Йоганнес домінує у нашому спорті впродовж багатьох років, але я хочу кинути йому виклик до того, як він завершить кар’єру.

Той факт, що я зараз у жовтій майці означає, що я зможу залишатися у боротьбі до останніх гонок, як чотири роки тому, і я з нетерпінням чекаю цієї битви", – заявив спортсмен.

Наразі Легрейд лідирує у загальному заліку з 854 очками в активі, Бо-молодший, який завершить кар’єру наприкінці сезону, відстає на 48 балів.

Йоганнес Бо Кубок світу з біатлону Стурла Легрейд

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