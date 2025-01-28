Легрейд: Я з нетерпінням чекаю битви з Йоганнесом Бо

Норвезький біатлоніст Стурла Холм Легрейд, який минулого тижня перехопив у Йоганнеса Бо лідерство у загальному заліку Кубку світу, заявив про своє бажання випередити свого партнера по команді в боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Легрейда цитує пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Перехопити жовтий біб лідера після п’ятничного спринту – це був дуже особливий момент для мене. Йоганнес домінує у нашому спорті впродовж багатьох років, але я хочу кинути йому виклик до того, як він завершить кар’єру.

Той факт, що я зараз у жовтій майці означає, що я зможу залишатися у боротьбі до останніх гонок, як чотири роки тому, і я з нетерпінням чекаю цієї битви", – заявив спортсмен.