Легрейд перехопив у Йоганнеса Бо лідерство у загальному заліку Кубку світу

За підсумками спринту на шостому етапі в італійській Антгольц-Антерсельві у чоловічому Кубку світу з біатлону відбулася зміна лідера загального заліку. Норвежець Стурла Холм Легрейд перехопив жовтий лідерський біб у свого партнера по команді, Йоганнеса Бо, який минулого тижня оголосив про завершення кар’єри.

Перед спринтом Бо лідирував у загальному заліку з перевагою у 38 очок над Легрейдом. У сьогоднішній гонці Стурла став другим, і набрав 75 очок. Бо-молодший посів 9 місце, яке дає 34 бали.

Таким чином, Легрейд наразі очолює загальний залік із 764 очками в активі. Бо відстає на три очки. Лідер збірної України Дмитро Підручний, який сьогодні став п’ятим, за підсумками спринта піднявся на три позиції та наразі йде 14-м з 342 очками в активі.

Загальний залік Кубку світу: