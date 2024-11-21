Йоганнес Бо назвав дату завершення кар’єри

Зірковий норвезький біатлоніст Йоганнес Бо заявив, що завершить кар’єру після олімпійського сезону-2025/26 років.

31-річного спортсмена цитує DPA International.

"Я не продовжуватиму кар’єру після 2026 року. Не має значення, чи буде у мене на той час чотири, п’ять чи шість Кубків світу, чи здобуду я 85, 90 чи 100 перемог.

Дата встановлена. Тому, мені потрібно досягнути всього, чого можу до того часу. Біатлон забирає у мене дуже багато енергії у мене, сім’ї та, перш за все, дружини", – заявив норвежець.