Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Йоганнес Бо назвав дату завершення кар’єри

Олег Дідух — 21 листопада 2024, 15:35
Йоганнес Бо назвав дату завершення кар’єри
Йоганнес Бо
Fondoitalia

Зірковий норвезький біатлоніст Йоганнес Бо заявив, що завершить кар’єру після олімпійського сезону-2025/26 років.

31-річного спортсмена цитує DPA International.

"Я не продовжуватиму кар’єру після 2026 року. Не має значення, чи буде у мене на той час чотири, п’ять чи шість Кубків світу, чи здобуду я 85, 90 чи 100 перемог.

Дата встановлена. Тому, мені потрібно досягнути всього, чого можу до того часу. Біатлон забирає у мене дуже багато енергії у мене, сім’ї та, перш за все, дружини", – заявив норвежець.

Раніше Бо зізнався, що хоче побити рекорд Уле-Ейнара Б’єрндалена за кількістю перемог на Кубку світу. Наразі у Йоганнеса 85 перемог, у його легендарного співвітчизника – 95.

Новий сезон Кубку світу стартує 30 листопада в фінському Контіолахті.

Йоганнес Бо Кубок світу з біатлону

Йоганнес Бо

Сильніший за Йоганнеса Бо! Відомо, хто виграв контрольний старт у збірній Норвегії
Дмитра та сльози було не спинити. Підручний святкує свій день народження
Йоганнес Бо назвав головну мету в кар’єрі
Команда до успіху везе: тренери норвезької збірної відкрили таємниці нової філософії dream team
Мешканець Сумщини допомагає легендарним спортсменам вигравати титули: виготовляє біатлонне спорядження

Останні новини