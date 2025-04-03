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Ексзірка австрійського біатлону отримав посаду в місцевій федерації

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 14:17
Ексзірка австрійського біатлону отримав посаду в місцевій федерації
Крістоф Зуманн
Ski Austria

Відомий у минулому австрійський біатлоніст Крістоф Зуманн отримав нову посаду в місцевій лижній асоціації. Він став спортивним директором біатлонного відділу Лижної асоціації Австрії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зуманн замінив Франца Бергера, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Нагадаємо, 39-річний Зуманн завершив кар’єру біатлоніста в 2014 році. За кар’єру завоював два срібла та дві бронзи Олімпіад. Такий же доробок на рахунку Крістофа і на чемпіонатах світу.

На Кубку світу австрієць виступав з 2000 до 2014 років. Сумарно здобув 6 перемог і 17 разів піднімався на подіум у особистих гонках на Кубку світу.

Раніше у ЗМІ з’явилося відео з тренувань Лізи Віттоцці на стадіоні в Антгольц-Антерсельві.

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