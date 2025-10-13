Легендарна біатлоністка заробила 54 тисячі євро завдяки підприємницькій діяльності

Компанія Кайси Макяряйнен KM Nordic Oy отримала прибуток у розмірі 54 500 євро за останній фінансовий рік. Фінансовий обіг склав 112 600 євро.

Про це пише Iltalehti.fi.

Фінансова звітність, подана до Торгового реєстру на початку вересня, охоплює період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Компанія KM Nordic Oy була заснована у 2019 році. В описі галузі, серед іншого, згадується "змагальна спортивна діяльність, виробництво, продаж, імпорт, експорт, маркетинг, навчання та консалтинг щодо послуг і продуктів, пов’язаних зі спортом та дозвіллям".

Роком раніше обіг KM Nordic становив майже 180 000 євро. Якщо підсумувати обіг за весь період роботи, то вийде майже мільйон євро.

Макяряйнен не отримувала підвищення зарплати у своїй компанії вже кілька років. За попередній фінансовий рік вона отримала дивіденди у розмірі 40 000 євро.

На кінець останньої фінансової звітності KM Nordic мала майже 550 000 євро готівки.

Макяряйнен завершила свою кар'єру в біатлоні у 2020 році. За свою кар'єру біатлоністка виграла чемпіонат світу та п'ять медалей Кубку світу, а також тричі ставала переможницею загальний залік Кубка світу з біатлону.

Нещодавно, 42-річна Кайса виграла лижну гонку на 10 км.