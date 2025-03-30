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Легендарна біатлоністка у 42 роки двічі виграла "золото" рідного чемпіонату

Олексій Погорелов — 30 березня 2025, 12:53
Кайса Макарайнен
Кайса Макарайнен
Getty Images

Відома на весь світ біатлоністка Кайса Макарайнен виграла дві золоті медалі чемпіонату Фінляндії в 2025 році.

Про це повідомляє Суспільне.

42-річна спортсменка спочатку стала переможницею жіночої естафети. Незважаючи на те, що її партнерки двічі ходили на коло штрафу та використали 13 додаткових патронів, Кайса буквально "вирвала" для своєї команди золоту медаль, випередивши суперниць на 2,6 секунди.

Потім Макарайнен успішно виступила у спринті, де вона жодного разу не схибила на вогневих рубежах, що допомогло їй здобути "золото".

Макарайнен зізналася, що індивідуальний виступ був для неї важчим, ніж естафета.

"Складніший раунд змагань залишився у спринті. Була боротьба, сніг був вологішим, м’якшим та повільнішим. Це була важка гонка. "Золото" спринту? Воно вже не має такого значення, як раніше. Зараз це робиться з любові до спорту. Було приємно бути на стартах в Контіолахті", – сказала Кайса після гонки.
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Сьогодні, 30 березня, відбудеться змішана естафета, яка закриватиме чемпіонат Фінляндії. Проте вона пройде без Макарайнен – спортсменка не братиме в ній участь.

Нагадаємо, що Кайса Макарайнен – триразова володарка Великого кришталевого глобуса. За 16 сезонів на рівні Кубку світу вона виграла 27 золотих медалей в особистих гонках та загалом 85 разів фінішувала на подіумі.

У сезоні-2019/20 вона оголосила про завершення міжнародної кар'єри. До 2022 року біатлоністка виступала на домашніх етапах, після чого пішла зі спорту. Але в квітні минулого року вона повернулася на рівні чемпіонату Фінляндії.

Раніше головний тренер збірної України з біатлону Микола Зоц підбив підсумки сезону-2024/25.

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