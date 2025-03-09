Дмитренко з ідеальною стрільбою фінішувала поза десяткою кращих масстарту Кубку IBU

Українські біатлоністки фінішували поза десяткою кращих масстарту Кубку IBU, який відбувається в естонському місті Отеппя.

Найкращий результат серед наших спортсменок показала Валерія Дмитренко, яка "чисто" пройшла усі вогневі рубежі, але поступилась конкуренткам у швидкості та завершила гонку на 14 місці.

Окрім того, до двадцятки кращих потрапили Анна Кривонос та Анастасія Меркушина – 16 та 20 місце відповідно.

Кубок IBU. Результат жіночого масстарту

1. Крістіна Отцовська (0+0+0+0) 36:02,6

2. Поля Боте (2+1+0+0) +15,5

3. Каміль Бене (0+0+1+1) +22,0

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14. Валерія Дмитренко (0+0+0+0) +1:38,8

16. Анна Кривонос (0+0+2+0) +1:49,5

20. Анастасія Меркушина (1+1+1+1) +2:17,7

30. Лілія Стеблина (0+1+1+1) +3:06,2

43. Любов Кип'яченкова (0+1+2+1) +4:49,5

Зазначимо, що напередодні відбувся жіночий пасьют в межах Кубку світу з біатлону, на якому українські біатлоністки змогли фінішувати у тридцятці кращих.

Вже сьогодні у Нове-Мєсто відбудеться чоловіча естафета КС. Сайт "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.