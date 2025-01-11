Меркушина потрапила до тридцятки кращих у спринті Кубку IBU, подіум зайняли француженки

В Арбері спринтерською гонкою розпочався четвертий етап Кубку IBU, в якому брали участь п'ять українок.

Найкращий результат показала Анастасія Меркушина, яка посіла 28 місце та відстала від лідерки на майже дві хвилини.

Трохи нижче розмістилась Любов Кип'яченкова, маючи по одному промаху на кожному вогневому рубежі.

Переможниця спринту стала Жіллон Гігона, яка пропустилась одного промаху, але показала найкращий результат.

Срібну та бронзову нагороди також завоювали представниці Франції - Амандін Менжен та Вольдія Полен.

Результат спринту:

1. Жілонн Гігонна (1+0) +20:34,0

2. Амандін Менжен (1+0) +6,5

3. Вольдія Полен (0+1) +11,8

...

28. Анастасія Меркушина (2+0) +1:55,7

32. Любов Кип'яченкова (1+1) +2:02,4

43. Валерія Дмитренко (2+1) +2:28,6

51. Надія Бєлкіна (1+2) 3:07,5

73. Оксана Коваленко (1+2) +4:25,6

Зазначимо, що український біатлоніст потрапив до двадцятки найкращих у спринті на Кубку IBU.

Окрім того, лідерка збірної України пропустить гонку переслідування в Обергофі.