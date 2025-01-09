Насико – 20-й у спринті на Кубку IBU в Арбері

Український біатлоніст Денис Насико показав 20-й результат у спринті на четвертому етапі Кубка IBU в німецькому Арбері. Окрім нього, до залікової зони також потрапили Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Ще один представник України, Олександр Пономаренко, гонку провалив: 7 промахів і 88 місце у підсумку.

Гонка завершилась потрійним успіхом збірної Норвегії, яка забрала усі три призових місця. Перемогу здобув Йоханнес Дале-Шевдаль, який випередив Сіверта Баккена та Сверре Аспенса.

Підсумкові результати:

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+2) 25:19,8

2. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) (0+0) +15,2

3. Сверре Дален Аспенс (Норвегія) (0+2) +23,9

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20. Денис Насико (Україна) (1+0) +1:55,8

31. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:26,8

37. Руслан Ткаленко (Україна) (2+0) +2:44,9

88. Олександр Пономаренко (Україна) (5+2) +6:06,0

Раніше у жіночому спринті 26-ю стала Анастасія Меркушина.