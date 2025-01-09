Насико – 20-й у спринті на Кубку IBU в Арбері
Український біатлоніст Денис Насико показав 20-й результат у спринті на четвертому етапі Кубка IBU в німецькому Арбері. Окрім нього, до залікової зони також потрапили Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.
Ще один представник України, Олександр Пономаренко, гонку провалив: 7 промахів і 88 місце у підсумку.
Гонка завершилась потрійним успіхом збірної Норвегії, яка забрала усі три призових місця. Перемогу здобув Йоханнес Дале-Шевдаль, який випередив Сіверта Баккена та Сверре Аспенса.
Підсумкові результати:
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+2) 25:19,8
2. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) (0+0) +15,2
3. Сверре Дален Аспенс (Норвегія) (0+2) +23,9
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20. Денис Насико (Україна) (1+0) +1:55,8
31. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:26,8
37. Руслан Ткаленко (Україна) (2+0) +2:44,9
88. Олександр Пономаренко (Україна) (5+2) +6:06,0
Раніше у жіночому спринті 26-ю стала Анастасія Меркушина.