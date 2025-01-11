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Джима пропустить гонку переслідування в Обергофі

Олег Дідух — 11 січня 2025, 13:07
Джима пропустить гонку переслідування в Обергофі
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить гонку переслідування на четвертому етапі Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). У стартовому протоколі гонки навпроти прізвища Джими стоїть позначка DNS. Причини пропуску українкою гонки не відомі.

Нагадаємо, жіноче переслідування відбудеться у суботу, 11 січня, початок гонки – о 13:30 за київським часом. Джима мала вийти на старт під 14-м номером із відставанням у 1 хвилину та 16 секунд від переможця спринта, француженки Поли Боте.

Таким чином, Україну в жіночій гонці переслідування представлять дві спортсменки: Христина Дмитренко (40-й стартовий номер) та дебютантка Кубку світу, Дарина Чалик (№56).

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