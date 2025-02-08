Меркушина з ідеальною стрільбою завершила масстарт Кубку IBU за крок від двадцятки кращих

Завершився масстарт серед жінок на Кубку IBU, який проходив в італійському Ріднаун/Валь Ріданна. Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка посіла 21 місце у загальному заліку.

Біатлоністка показала ідеальну стрільбу, проте відстала від переможниці заїзду Шово на понад 2 хвилини.

Анна Кривонос, Лілія Стебліна та Ксенія Приходько не змогли фінішувати вище 42 місця, припустившись 13 промахів на вогневих рубежах на трьох.

Результати масстарту:

1. Софі Шово (2+0+0+0) 33:47,1

2. Камілла Бене (0+0+0+1) +8,6

3. Ребекка Пасслер (0+0+0+1) +18,6

...

21. Олександра Меркушина (0+0+0+0) +2:04,8

42. Анна Кривонос (0+1+2+3) +4:07,8

47. Лілія Стеблина (1+0+1+2) +4:32,7

49. Ксенія Приходько (2+1+0+0) +4:54,2

Нагадаємо, раніше стали відомі результати українців у чоловічому масстарті Кубку IBU.