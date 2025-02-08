Тищенко – 23-й у масстарті на Кубку IBU

Український біатлоніст Артем Тищенко з одним промахом фінішував 23-м у масстарті-60 на шостому етапі Кубку IBU в італійському Ріднаун/Валь Ріданна. Окрім нього, у топ-40 фінішував лише Руслан Ткаленко. Богдан Цимбал до залікової зони не дотягнувся – 42 місце.

Перемогу здобув норвежець Йоханнес Дале-Шевдаль, який випередив німця Сімона Кайзера та свого партнера по команді, Ісака Фрея.

Підсумкові результати:

Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (2+0+1+0) 36:52,0 Сімон Кайзер (Німеччина) (1+0+0+1) +4,8 Ісак Фрей (Норвегія) (0+0+1+2) +11,3 Лукас Фратцшер (Німеччина) (1+0+1+0) +11,8 Йохан-Олав Ботн (Норвегія) (1+0+1+0) +12,5 Сверре Аспенес (Норвегія) (0+0+2+1) +22,3

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23. Артем Тищенко (Україна) (0+0+1+0) +2:25,2

40. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0+1+2) +3:36,3

42. Богдан Цимбал (Україна) (1+0+3+1) +3:42,5

Вчора, 7 лютого Тищенко фінішував 20-м у гонці переслідування.