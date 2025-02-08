Тищенко – 23-й у масстарті на Кубку IBU
Артем Тищенко
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Український біатлоніст Артем Тищенко з одним промахом фінішував 23-м у масстарті-60 на шостому етапі Кубку IBU в італійському Ріднаун/Валь Ріданна. Окрім нього, у топ-40 фінішував лише Руслан Ткаленко. Богдан Цимбал до залікової зони не дотягнувся – 42 місце.
Перемогу здобув норвежець Йоханнес Дале-Шевдаль, який випередив німця Сімона Кайзера та свого партнера по команді, Ісака Фрея.
Підсумкові результати:
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (2+0+1+0) 36:52,0
- Сімон Кайзер (Німеччина) (1+0+0+1) +4,8
- Ісак Фрей (Норвегія) (0+0+1+2) +11,3
- Лукас Фратцшер (Німеччина) (1+0+1+0) +11,8
- Йохан-Олав Ботн (Норвегія) (1+0+1+0) +12,5
- Сверре Аспенес (Норвегія) (0+0+2+1) +22,3
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23. Артем Тищенко (Україна) (0+0+1+0) +2:25,2
40. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0+1+2) +3:36,3
42. Богдан Цимбал (Україна) (1+0+3+1) +3:42,5
Вчора, 7 лютого Тищенко фінішував 20-м у гонці переслідування.