Найвидатніша фінська біатлоністка в історії візьме участь у чемпіонаті країни

Легенда біатлону Кайса Макаряйнен візьме участь у чемпіонаті Фінляндії.

Про це повідомляє Yle.fi.

Чемпіонат пройде найближчими вихідними в рідному для неї Контіолахті. 42-річна біатлоністка буде представляти клуб Kontiolahti Athletes.

Кайса виступатиме у спринті та мас-старті, а також, можливо, в естафеті, якщо її клуб виставить дві команди.

Зазначимо, що Макаряйнен завершила кар'єру ще в 2020 році. У квітні минулого року вона повернулася на змагальний рівень, виступивши в спринтерській гонці на чемпіонаті Фінляндії з біатлону, де посіла четверте місце.

Кайса протягом кар'єри здобула безліч нагород. Зокрема, вона тричі вигравала Великий кришталевий глобус (2011, 2014, 2018), а також здобувала золото ЧС-2021 у гонці переслідування на 10 км. Окрім цього здобувала безліч різних нагород.

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Також у змаганнях візьме участь Суві Мінккінен, яка цього сезону посіла сьоме місце в загальному заліку Кубка світу серед жінок.

Нагадаємо, що підсумками дев'яти етапів Кубку світу сезону-2024/25 дві українки увійшли у п'ятірку найкращих за влучністю стрільби в особистих гонках.