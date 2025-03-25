Обійшла Пройс та Жанмонно: українка стала найкращою снайперкою Кубку світу

За підсумками дев'яти етапів Кубку світу сезону-2024/25 дві українки увійшли у п'ятірку найкращих за влучністю стрільби в особистих гонках.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Найкращою снайперкою сезону стала Юлія Джима, яка взяла участь у 23 особистих гонках, в яких дев'ять разів показала "чисту" стрільбу. З 380 її пострілів 355 були прицільними. Ще одна українка Христина Дмитренко показала 91.56% влучністості у 20 стартах сезону.

Найкращі снайпери Кубку світу-2024/25:

Юлія Джима (Україна) – 93.42% влучень (355/380, 23 гонки) Суві Мінккенен (Фінляндія) – 92.50% (370/400, 24 гонки) Франциска Пройсс (Німеччина) – 92.14% (387/420, 25 гонок) Лу Жанмонно (Франція) – 91.67% (385/420, 25 гонок) Христина Дмитренко (Україна) – 91.56% (293/320, 20 гонок)

Нагадаємо, за підсумками сезону Джима посіла 17-те місце у загальному заліку Кубка світу, Дмитренко стала 32-ю.

Напередодні Джима посіла 15 місце у спринтерській гонці в межах Всесвітніх ігор військовослужбовців 2025, що тривають у швейцарському Люцерні.