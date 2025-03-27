Відразу три провідні норвезькі біатлоністки пропустять чемпіонат країни

Зіркова норвезька біатлоністка Інґрід Тандервольд вимушена відмовитися від участі в чемпіонаті країни. Причиною є операція на мигдаликах (невеликі гланди, розташовані в задній частині горла).

Про це пише NRK.no.

"Цю операцію планували провести пізніше цієї весни, але коли зараз з’явилася нагода, ми подумали, що було б розумно ризикнути", – заявив лікар національної збірної Асне Фенне Хоксруд у прес-релізі.

Сама Тандервольд каже, що з нетерпінням чекала поїздки на національний чемпіонат Норвегії, але зараз вона зосереджена на олімпійському сезоні.

"Цього року у мене були проблеми зі здоров’ям, і тепер я справді хочу спробувати привести своє здоров’я в порядок, перш ніж дивитися вперед", – додала Тандервольд.

Національний чемпіонат Норвегії також скасовано для Іди Лієн і Каролін Ноттен, які захворіли.

Зазначимо, що сьогодні відбувся суперспринт у межах чемпіонату України. У жінок переможницею стала Олександра Меркушина. Чоловіча гонка завершилася фотофінішем.