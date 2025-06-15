Олімпійський чемпіон у 35-річному віці закінчив навчання на лікаря

Колишній шведський біатлоніст Фредрік Ліндстрем завершив навчання на лікаря, яке тривало 5,5 років.

Про це він повідомив у себе в Instagram, а також надав коментар для видання Svt.se.

"Це була по-справжньому важлива подія. Освіта дуже насичена, і після завершення кар'єри я відразу приступив до навчання. Я багато чого почерпнув зі свого минулого. Наприклад, почуття дисципліни, розуміння власного тіла, стресостійкість. Думаю, це дало мені певну перевагу. Враховуючи моє минуле, гадаю, робота в спортивній медицині мені підійшла б ідеально. Це було б дуже цікаво, але поки що це просто думка", – сказав Ліндстрем.

Далі на нього чекає проходження обов'язкової інтернатури перед початком лікарської діяльності. Колишній спортсмен планує почати працювати в ортопедії, оскільки ще за кар'єру вивчив багато травм м'яз і кісток.

35-річний Ліндстрем у складі збірної Швеції виграв естафету (4 по 7,5 км) Олімпійські ігор 2018 року. На Олімпіаді у Ванкувері він здобув бронзові медалі також в естафеті.

Нагадаємо, легенда біатлону Йоганнес Бо пробіг марафон між містами Шушен і Ліллехаммер. Норвежець фінішував 13-м, подолавши дистанцію за 3:28.43.