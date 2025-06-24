Звикає до ствола. Лідер юніорської збірної України випробовує нову зброю

Лідер юнацької збірної Тарас Тарасюк готується до зимового сезону з новою зброєю, про це 16-річний біатлоніст повідомив в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Мені дали нову гвинтівку та приклад, тому треба звикати до ствола, це займе час, тож я маю чим зайнятись" – сказав 17 річний біатлоніст.

Атлет також повідомив, що згідно попередніх планів команда буде продовжувати підготовку до сезону в Україні. Після Буковелі, заплановані тренувальні збори на Львівщині.

Повне інтерв’ю читайте на Чемпіоні у найближчі дні.

Нагадаємо, Тарас Тарасюк здобув золото в одиночній змішаній естафеті на Юнацькому олімпійському фестивалі в Грузії.

А також потрапив до чільної шістки за результатами індивідуальної гонки юніорського чемпіонату світу 2025 в шведському Естерсунді.