Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Біатлон

Звикає до ствола. Лідер юніорської збірної України випробовує нову зброю

Денис Шаховець — 24 червня 2025, 16:43
Звикає до ствола. Лідер юніорської збірної України випробовує нову зброю
Тарас Тарасюк

Лідер юнацької збірної Тарас Тарасюк готується до зимового сезону з новою зброєю, про це 16-річний біатлоніст повідомив в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Мені дали нову гвинтівку та приклад, тому треба звикати до ствола, це займе час, тож я маю чим зайнятись" – сказав 17 річний біатлоніст.

Атлет також повідомив, що згідно попередніх планів команда буде продовжувати підготовку до сезону в Україні. Після Буковелі, заплановані тренувальні збори на Львівщині.

Повне інтерв’ю читайте на Чемпіоні у найближчі дні.

Нагадаємо, Тарас Тарасюк здобув золото в одиночній змішаній естафеті на Юнацькому олімпійському фестивалі в Грузії.

А також потрапив до чільної шістки за результатами індивідуальної гонки юніорського чемпіонату світу 2025 в шведському Естерсунді.

біатлон ексклюзив Тарас Тарасюк

біатлон

Олімпійський чемпіон у 35-річному віці закінчив навчання на лікаря
Вперше і востаннє: легендарний Йоганнес Бо взяв участь у марафонському забігу
Жанмонно назвала схожість між біатлоном і петанком
Зірковий біатлоніст назвав головний недолік бути прапороносцем на Олімпіаді
Еберг розповіла, як її втомлюють бажання фанатів отримати автограф

Останні новини