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Де дивитися гонки Кубку світу з біатлону

Денис Шаховець — 25 листопада 2024, 19:20
Де дивитися гонки Кубку світу з біатлону
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону.

Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

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В Україні гонки в прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного".

Також Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок Кубка світу та чемпіонату світу.

Кубок світу з біатлону де дивитися

Кубок світу з біатлону

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