Де дивитися гонки Кубку світу з біатлону
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону.
Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.
В Україні гонки в прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного".
Також Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок Кубка світу та чемпіонату світу.