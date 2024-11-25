Де дивитися гонки Кубку світу з біатлону

30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону.

Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

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В Україні гонки в прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного".

Також Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок Кубка світу та чемпіонату світу.