Владислав Гераскевич звинуватив Всесвітнє допінгове агентство у подвійних стандартах
Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що Всесвітнє допінгове агентство (WADA) несправедливо відсторонила біатлоніста Сергія Теленя.
Гераскевич заступився за колегу, написавши пост в X (Twitter).
"Український біатлоніст Сергій Телень отримав 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. У його організмі знайшли триметазидин. Цей же препарат виявили в крові 23 китайських плавців, але жоден з них не був відсторонений. Чому ставлення до спортсменів різне?" — написав Гераскевич.
Триметазидин — це речовина, яка допомагає підвищувати ефективність з великими кардіонавантаженнями. Відсторонення Теленя від спорту триватиме з 25 квітня до 24 квітня 2028 року.