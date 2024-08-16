Владислав Гераскевич звинуватив Всесвітнє допінгове агентство у подвійних стандартах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що Всесвітнє допінгове агентство (WADA) несправедливо відсторонила біатлоніста Сергія Теленя.

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Гераскевич заступився за колегу, написавши пост в X (Twitter).

"Український біатлоніст Сергій Телень отримав 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. У його організмі знайшли триметазидин. Цей же препарат виявили в крові 23 китайських плавців, але жоден з них не був відсторонений. Чому ставлення до спортсменів різне?" — написав Гераскевич.

Ukrainian biathlete Serhii Teleny received a 4-year disqualification for violating anti-doping rules.

Trimetazidine was found in his body.



The same drug was found in the blood of 23 Chinese swimmers, but none of them was suspended.



Why is the attitude towards athletes different… — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) August 15, 2024

Триметазидин — це речовина, яка допомагає підвищувати ефективність з великими кардіонавантаженнями. Відсторонення Теленя від спорту триватиме з 25 квітня до 24 квітня 2028 року.