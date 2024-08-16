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Владислав Гераскевич звинуватив Всесвітнє допінгове агентство у подвійних стандартах

Ігор Чернявський — 16 серпня, 10:53
Владислав Гераскевич звинуватив Всесвітнє допінгове агентство у подвійних стандартах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що Всесвітнє допінгове агентство (WADA) несправедливо відсторонила біатлоніста Сергія Теленя.

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Гераскевич заступився за колегу, написавши пост в X (Twitter).

"Український біатлоніст Сергій Телень отримав 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. У його організмі знайшли триметазидин. Цей же препарат виявили в крові 23 китайських плавців, але жоден з них не був відсторонений. Чому ставлення до спортсменів різне?" — написав Гераскевич.

Триметазидин — це речовина, яка допомагає підвищувати ефективність з великими кардіонавантаженнями. Відсторонення Теленя від спорту триватиме з 25 квітня до 24 квітня 2028 року.

WADA Владислав Гераскевич Сергій Телень

WADA

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