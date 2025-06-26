Знову важко працює: титулована шведська біатлоністка повернулася до активної тренувальної роботи

Відома шведська біатлоністка Ганна Еберг відновлюється після проблем зі здоров’ям. У своїх соцмережах атлетка оприлюднила відео з тренування в Естерсунді – на арені, де відбуваються етапи Кубку світу з біатлону та чемпіонати світу.

Біатлоністка катається на лижороллерах та велосипеді, займається в тренажерному залі, а також виконує стрільбу.

"Що таке висотний збір в Італії, якщо можна тренуватися вдома", – написала зіркова біатлоністка у своєму Instagram.

А в наступному дописі Ганна вже опублікувала фото з сестрою Ельвірою під час тренування. Та римовано написала англійською.

"Twinning is winning", – гра слів перекладається як "схожість – це сила".

Зазначимо, що 29-річна біатлоністка пропустила збір жіночої команди на високогір’ї в Італії – в Пассо Лавацце та Антгольці.

Нагадаємо, Ганна Еберг перемогла в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2018. А на Іграх-2022 виграла золото у складі естафетної команди.

Раніше ми розповідали про травму відомої французької біатлоністки Жюльї Сімон.