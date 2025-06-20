Капучіно, макарони, незвична спека: шведи завершили тренувальний збір в Італії

Збірна Швеції з біатлону завершила тренувальний збір в Італії.

Про це у своїх соцмережах повідомила лідерка жіночої команди Ельвіра Еберг.

"16 днів в Італії завершено. Було багато макарон, чимало метрів висоти, капучіно та дещо забагато плюсових градусів як для зимових спортсменів", – написала біатлоністка.

На оприлюднених відеокадрах помітно, що тренування відбувалися спільно з чоловічою командою, в якій був присутній і перший номер збірної Себастьян Самуельсон.

В Італії шведи перебували на високогір’ї в Пассо Лавацце та Антгольці.

У програмі збору були класичні для цього періоду заняття – катання на лижороллерах, тренування зі стрільби, велопробіги, крос-походи в гори.

Наступний гірський збір команда планує провести у французьких Піренеях у вересні. А попередній, у травні, команда проводила на острові Кріт.

Зазначимо, що олімпійська чемпіонка Ганна Еберг на цьому зборі була відсутня, через хворобу проводила підготовку вдома.

Минулий сезон для 29 річної біатлоністки видався дещо проблемним через проблеми зі здоров’ям

Натомість молодша з сестер, Ельвіра Еберг завершила сезон на четвертій позиції загального заліку Кубку світу. А на чемпіонаті світу 2025 здобула перемогу в масстарті. Чоловіча збірна Швеції завершила сезон 2024/25 на третій позиції Кубку націй, жіноча – на другій

Нагадаємо, нещодавно до тренерського штабу шведів приєднався відомий австрійський фахівець зі стрільби Флоріан Штайрер, який працював з німецькою командою.