Герой юніорського ЧС увійшов до складу збірної Швеції на новий сезон
Тренерський штаб збірної Швеції з біатлону визначився зі складом команди на підготовку до нового сезону.
Про це повідомляє пресслужба Шведського біатлонного союзу.
До складу увійшли 14 спортсменів: 6 чоловіків і 8 жінок. У чоловічу команду потрапив 21-річний Філіп Ліндквіст Флоттен, який у минулому сезоні завоював три медалі на юніорському чемпіонаті світу.
Склад збірної Швеції на підготовку до сезону-2025/26:
Жінки: Анна Магнуссон, Анна-Карін Хайденберг, Елла Халварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Лінн Гестблом, Сара Андерссон.
Чоловіки: Єспер Нелін, Мальте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Філіп Ліндквіст Флоттен, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт.
Раніше стало відомо, що 2-разовий олімпійський чемпіон із лижних гонок Айнар Хедегарт отримав місце в складі збірної Норвегії з біатлону.