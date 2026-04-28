Біатлон

Герой юніорського ЧС увійшов до складу збірної Швеції на новий сезон

Олег Дідух — 28 квітня 2026, 17:58
Філіп Ліндквіст Флоттен
Тренерський штаб збірної Швеції з біатлону визначився зі складом команди на підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба Шведського біатлонного союзу.

До складу увійшли 14 спортсменів: 6 чоловіків і 8 жінок. У чоловічу команду потрапив 21-річний Філіп Ліндквіст Флоттен, який у минулому сезоні завоював три медалі на юніорському чемпіонаті світу.

Склад збірної Швеції на підготовку до сезону-2025/26:

Жінки: Анна Магнуссон, Анна-Карін Хайденберг, Елла Халварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Лінн Гестблом, Сара Андерссон.

Чоловіки: Єспер Нелін, Мальте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Філіп Ліндквіст Флоттен, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт.

Раніше стало відомо, що 2-разовий олімпійський чемпіон із лижних гонок Айнар Хедегарт отримав місце в складі збірної Норвегії з біатлону.

Зіркові біатлоністки призначили маму власним менеджером
Обергоф. Ельвіра Еберг виграла спринт, Джима не кваліфікувалася до персьюту
Мене не часто побачиш у купальнику: шведська біатлоністка – про Instagram Вірер
Українки не потрапили в топ-10 спринту на Відкритому чемпіонаті Швеції
Лижеролери – на цвях: як зірки біатлону завершують осінню підготовку до олімпійського сезону

