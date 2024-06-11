Сімон визнали винною в шахрайстві щодо Бреза-Буше
Володарка Великого кришталевого глобуса сезону-2022/2023 Жулія Сімон була визнана винною в справі про шахрайство щодо партнерки по збірній Франції Жустін Бреза-Буше.
Про це повідомляє видання L'Équipe.
Сімон має сплатити 2 тисячі євро компенсації за незаконне використання грошей Бреза-Буше. Зазначається, що Жустін звернулася до правоохоронних органів ще у жовтні 2023 року, однак справу розглянули лише після завершення біатлонного сезону.
Жулія уникла покарання всередині Федерації біатлону Франції, а також можливого ув'язнення на 5 років.
Нагадаємо, що Сімон завершила попередній сезон на 5-й сходинці в особистому заліку Кубку світу, не зумівши захистити свій титул. Бреза-Буше випередила суперницю на одну сходинку — 4-те місце.