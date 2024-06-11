Сімон визнали винною в шахрайстві щодо Бреза-Буше

Володарка Великого кришталевого глобуса сезону-2022/2023 Жулія Сімон була визнана винною в справі про шахрайство щодо партнерки по збірній Франції Жустін Бреза-Буше.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Сімон має сплатити 2 тисячі євро компенсації за незаконне використання грошей Бреза-Буше. Зазначається, що Жустін звернулася до правоохоронних органів ще у жовтні 2023 року, однак справу розглянули лише після завершення біатлонного сезону.

Жулія уникла покарання всередині Федерації біатлону Франції, а також можливого ув'язнення на 5 років.

Julia Simon visée par deux plaintes pour fraude à la carte bancaire chez les Bleues



Selon nos informations, la vainqueur du gros globe de cristal est visée par deux plaintes pour fraude à la carte bancaire, dont celle de Justine Braisaz-Bouchet. https://t.co/68NYNOyIFx pic.twitter.com/OeWZm4Xeeq — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2023

Нагадаємо, що Сімон завершила попередній сезон на 5-й сходинці в особистому заліку Кубку світу, не зумівши захистити свій титул. Бреза-Буше випередила суперницю на одну сходинку — 4-те місце.