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Сімон визнали винною в шахрайстві щодо Бреза-Буше

Станіслав Лисак — 11 червня, 09:26
Сімон визнали винною в шахрайстві щодо Бреза-Буше

Володарка Великого кришталевого глобуса сезону-2022/2023 Жулія Сімон була визнана винною в справі про шахрайство щодо партнерки по збірній Франції Жустін Бреза-Буше.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Сімон має сплатити 2 тисячі євро компенсації за незаконне використання грошей Бреза-Буше. Зазначається, що Жустін звернулася до правоохоронних органів ще у жовтні 2023 року, однак справу розглянули лише після завершення біатлонного сезону.

Жулія уникла покарання всередині Федерації біатлону Франції, а також можливого ув'язнення на 5 років.

Нагадаємо, що Сімон завершила попередній сезон на 5-й сходинці в особистому заліку Кубку світу, не зумівши захистити свій титул. Бреза-Буше випередила суперницю на одну сходинку — 4-те місце.

Жустін Брезаз-Буше Жулія Сімон

Жулія Сімон

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