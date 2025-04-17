У чорному купальнику та з невидимим Шемппом: найкраща біатлоністка світу показала, як відпочиває в Азії

Володарка Великого кришталевого глобуса за підсумками сезону-2024/25 Франциска Пройс показала, як проводить вільний час після виснажливого тріумфального сезону.

У соцмережах німкеня оприлюднила відео з відпочинку в Таїланді. 31-річна біатлоністка купається в морі, катається на гойдалці та човні, пірнає, смакує тамтешню їжу, а також ходить у походи.

Пройс зробила спільний допис із коханим чоловіком – колишнім відомим біатлоністом Зімоном Шемппом, хоча на відео обличчя зіркового атлета розгледіти непросто. Час, проведений у Таїланді, Франциска назвала "раєм" і зібрала майже 20 тисяч лайків.

Нагадаємо Франциска Пройс виборола Великий кришталевий глобус в останній гонці сезону, здолавши конкурентку з Франції Лу Жанмонно на фінішній прямій масстарту. Суперниця тоді припустилася прикрого падіння на віражі, але, на думку експертів, Пройс правил не порушувала.

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Нагадаємо, що також в теплих країнах проводять відпустку й українські біатлоністки. А капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний після сезону відпочиває в родинному колі.