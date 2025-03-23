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Жанмонно впала сама: Седнєв проаналізував драматичний фінал сезону Кубку світу

Денис Шаховець — 23 березня 2025, 18:14
Жанмонно впала сама: Седнєв проаналізував драматичний фінал сезону Кубку світу
Франциска Пройс
Getty Images

Французька біатлоністка Лу Жанмонно впала на останньому колі жіночого масстарту в норвезькому Голменколлені, яким завершився сезон Кубка світу 2024/25.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" ситуацію проаналізувавв ексбіатлоніст збірної України Сергій Сєднєв. На його думку, німкеня Франциска Пройс діяла в межах правил.

"Пройс немає за що звинувачувати. Жанмонно, ймовірно, зачепилася за власну палицю. Поруч був щит, вона намагалася щільніше пройти палицями, тому, мабуть, і впала. У контактній боротьбі зайняти внутрішній радіус – це класика. Пройс діяла дуже лояльно, не затискала суперницю", – сказав Сєднєв.

На думку Сєднєва, Пройс виявилася психологічно більш стійкою за менш досвідчену суперницю.

"Мені здається, Жанмонно не витримала напруги. Вона пішла на фінішне коло в стресі. Коли на кону Великий кришталевий глобус, витримати психологічний тиск важко. Француженка виявилася не готовою до такої драматичної розв’язки. Перемагає найсильніший", – додав він.

Нагадаємо, інцидент стався на останньому повороті масстарту. Після падіння Жанмонно, Франциска Пройс фінішувала першою, що дозволило їй виграти загальний залік Кубка світу та здобути Великий кришталевий глобус.

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Лу Жанмонно

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