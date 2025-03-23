Жанмонно впала сама: Седнєв проаналізував драматичний фінал сезону Кубку світу

Французька біатлоністка Лу Жанмонно впала на останньому колі жіночого масстарту в норвезькому Голменколлені, яким завершився сезон Кубка світу 2024/25.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" ситуацію проаналізувавв ексбіатлоніст збірної України Сергій Сєднєв. На його думку, німкеня Франциска Пройс діяла в межах правил.

"Пройс немає за що звинувачувати. Жанмонно, ймовірно, зачепилася за власну палицю. Поруч був щит, вона намагалася щільніше пройти палицями, тому, мабуть, і впала. У контактній боротьбі зайняти внутрішній радіус – це класика. Пройс діяла дуже лояльно, не затискала суперницю", – сказав Сєднєв.

😢 Que c'est terrible pour Lou Jeanmonnot !



La Française chute en toute fin de parcours et doit malheureusement se contenter de la 2ème place du classement de la coupe du monde, derrière Franziska Preuss#ChaletClub #Biathlon pic.twitter.com/1ZEET9HBIw — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2025

На думку Сєднєва, Пройс виявилася психологічно більш стійкою за менш досвідчену суперницю.

"Мені здається, Жанмонно не витримала напруги. Вона пішла на фінішне коло в стресі. Коли на кону Великий кришталевий глобус, витримати психологічний тиск важко. Француженка виявилася не готовою до такої драматичної розв’язки. Перемагає найсильніший", – додав він.

Нагадаємо, інцидент стався на останньому повороті масстарту. Після падіння Жанмонно, Франциска Пройс фінішувала першою, що дозволило їй виграти загальний залік Кубка світу та здобути Великий кришталевий глобус.