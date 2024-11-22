Збірна Фінляндії назвала склад на перший етап Кубку світу

Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команд на перший етап Кубку світу сезону-2024/25. Сумарно до нього увійшли 9 спортсменів: 5 чоловіків та 4 жінок.

Про це повідомляє пресслужба фінської команди.

Чоловіки: Артту Хейкінен, Отто Інвеніус, Оллі Хііденсало, Якко Ранта, Теро Сеппяля.

Жінки: Інка Хямялайнен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо, Суві Мінккінен

Перший етап Кубку світу-2024/25 буде домашнім для збірної Фінляндії та відбудеться у Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Раніше став відомий склад збірної Швеції на етап у Контіолахті.