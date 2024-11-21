З Самуельссоном і сестрами Еберг. Склад збірної Швеції на перший етап Кубку світу

Тренерський штаб збірної Швеції з біатлону визначився зі складом на перший етап Кубку світу в фінському Контіолахті. До нього увійшли 12 спортсменів – по 6 чоловіків і жінок.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Швеції.

Чоловіки: Себастьян Самуельссон, Мартін Понсілуома, Єспер Нелін, Віктор Брандт, Мальте Стефанссон, Антон Іварссон

Жінки: Анна Магнуссон, Анна-Карін Хейденберг, Елла Хальварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг, Сара Андерссон

Перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Раніше свій склад на етап у Контіолахті назвала збірна Австрії.