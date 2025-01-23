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Естонська біатлоністка ледь не знепритомніла після спринту в Антгольці

Микола Дендак — 23 січня 2025, 21:57
Естонська біатлоністка ледь не знепритомніла після спринту в Антгольці
Сюзан Кюельм
Getty Images

Після жіночого спринту на етапі Кубку світу з біатлону в Антгольці естонська біатлоністка Сюзан Кюельм потрапила у лікарню. Проте наразі вона почувається вже краще.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

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"Як багато хто міг помітити, після забігу Сюзан відчула себе недобре і ледь не знепритомніла. Її негайно відвезли до лікаря, але нічого серйозного з її здоров'ям не виявили. На даний момент Сюзан почувається краще і відпочиває в готелі", – йдеться в заяві збірної Естонії з біатлону.

Нагадаємо, у спринті в Антгольці Кюельм посіла 41 місце. Також в змаганнях брали участь 5 українок. Найкращий результат показала Юлія Джима, яка посіла 10 місце.

Далі у програмі етапу Кубку світу в Антгольці чоловічий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 24 січня. Початок о 15:30 за Києвом.

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