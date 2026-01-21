Українська правда
Тарасюк та Стеблина – у першій двадцятці індивідуалки юніорського чемпіонату Європи

Олександр Булава — 21 січня 2026, 16:16
Тарас Тарасюк
Getty Images

Українці Тарас Тарасюк та Іван Стеблина фінішували у першій двадцятці індивідуальної гонки Юніорського чемпіонату Європи у фінській Іматрі.

Перемогу у гонці здобув чех Давид Еліас, який з двома хибами випередив на 26 секунд Матті Пінтера з Австрії. Трійку найкращих замкнув латвієць Ріхардс Лозберс.

Найкращим з українців став Тарас Тарасюк, який з трьома хибами прийшов 16-м, програвши переможцю понад 3 хвилини. Слідом за ним фінішував Іван Стеблина - 17-та позиція.

Юніорський чемпіонат Європи Індивідуальна гонка, чоловіки

  1. Давід Еліас (Чехія, 1+1+0+0) — 42.17.3
  2. Матті Пінтер (Австрія, 1+0+0+0) +26.1
  3. Річард Лозберс (Латвія, 1+1+0+1) +31.5

...

16. Тарас Тарасюк (Україна, 1+1+0+1) +3:02.8
17. Іван Стеблина (Україна, 1+1+1+1) +3:03.9
22. Дмитро Крюков (Україна, 0+2+2+0) +3:37.1
35. Захар Кикот (Україна, 1+0+2+0) +4.53.9
41. Олександр Біланенко (Україна, 1+1+2+4) +5.29.4
59. Кирило Кульчицький (Україна, 2+1+1+2) +7:26.8
63. Богдан Богач (Україна, 0+1+1+2) +7:43.0

Напередодні відбулась індивідуалка у жінок, де найкращими серед українок стали Ксенія Приходько та Валерія Шейгас.

