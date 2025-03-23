Завдання-мінімум виконали: Крулько – про підсумки сезону збірної України

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько оцінив завершення сезону-2024/25.

Цитує функціонера "Український біатлон".

"Насправді сезон видався дуже непростим, як і кожен попередній. І ніколи сезони не минають на одній хвилі – тож були моменти як для радості й оптимізму, так і спади в наших результатах".

Але загалом я вважаю, що завдання-мінімум, яке ставилось перед сезоном, виконане, тому що і жіноча, і чоловіча команди завершують сезон на восьмому місці в Кубку націй, а отже на наступний сезон отримають квоти у п’ять спортсменів на старті. Відповідно, у нас збільшуються можливості підтягувати молодь і давати їм шанси стартувати, набувати досвід. І по цьому сезону на прикладі жіночої команди ми побачили, наскільки важливо молодим спортсменам давати таку можливість. Тому я би оцінив цей сезон, як крок вперед у порівнянні і з минулим, і з позаминулим сезонами", – розповів Крулько.