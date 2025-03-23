Завдання-мінімум виконали: Крулько – про підсумки сезону збірної України
Президент Федерації біатлону України Іван Крулько оцінив завершення сезону-2024/25.
Цитує функціонера "Український біатлон".
"Насправді сезон видався дуже непростим, як і кожен попередній. І ніколи сезони не минають на одній хвилі – тож були моменти як для радості й оптимізму, так і спади в наших результатах".
Але загалом я вважаю, що завдання-мінімум, яке ставилось перед сезоном, виконане, тому що і жіноча, і чоловіча команди завершують сезон на восьмому місці в Кубку націй, а отже на наступний сезон отримають квоти у п’ять спортсменів на старті. Відповідно, у нас збільшуються можливості підтягувати молодь і давати їм шанси стартувати, набувати досвід. І по цьому сезону на прикладі жіночої команди ми побачили, наскільки важливо молодим спортсменам давати таку можливість. Тому я би оцінив цей сезон, як крок вперед у порівнянні і з минулим, і з позаминулим сезонами", – розповів Крулько.
Також президент відзначив нагороду збірної України на етапі Кубку світу.
Для нас дуже важливо було здобути нарешті медаль на Кубку світу – порадували чоловіки в естафеті. За останні три сезони це перша медаль Кубка світу для України, а в класичних естафетних гонках – перша за п’ять років. Але у нас були і чудові результати, крім подіуму в Нове-Мєсто – кілька четвертих позицій, інші місця у квіткових церемоніях… І хоча, звісно, є куди рухатись, але вже вимальовуються обриси основи – нової команди, яка готуватиметься у наступних сезонах: ми вже зазираємо не лише в найближчий олімпійський рік, а й в наступний олімпійський цикл", – розповів Крулько.
Нагадаємо, збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу.