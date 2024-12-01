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Задоволена на 80%: Дмитренко – про свій виступ у класичній змішаній естафеті

Руслан Травкін — 1 грудня 2024, 12:57
Задоволена на 80%: Дмитренко – про свій виступ у класичній змішаній естафеті
Христина Дмитренко
Український біатлон/Дмитро Євенко

Українська біатлоністка Христина Дмитренко розповіла про свій виступ у перших перегонах Кубку світу. Вона у складі збірної України посіла 6 місце у класичній змішаній естафеті.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

"Мене не вистачило на останнє коло, знала, що воно буде складним. Думаю, це всі помітили, не тільки я, але старалася працювати.

По трасі я себе відчувала добре, тому впиралася на другому колі. Можливо, в тих моментах можна було їхати в групі, а не збоку. Можна сказати, марно витратила сили.

Можливо, через це такий результат на останньому колі.
20% віддаю одному додатковому патроні на ложці та останньому колу. Вони розділяють 20% незадоволення, а на 80% – задоволена", – розповіла Дмитренко.

Загалом на своєму етапі Дмитренко показала 11-й час по швидкості, програла 21 секунду шведці Анні Магнуссон. З них – 17 секунд на останньому колі.

Українську команду представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. На чотирьох вони використали 6 запасних патронів.

Нагадаємо, раніше в першій гонці сезону українці Олена Городна та Артем Тищенко посіли 9-те місце в сингл-міксті.

У неділю, 1 грудня, в Контіолахті відбудуться чоловіча та жіноча естафетні гонки.

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