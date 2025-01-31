Відомо, за що дискваліфікували українську біатлоністку у спринті чемпіонату Європи

Українська біатлоністка Анна Кривонос не змогла фінішувати в спринтерській гонці на чемпіонаті Європи, що проходить в італійському Мартел-валь-Мартелло.

27-річна біатлоністка припустилася чотирьох хиб на другому вогневому рубежі й прийняла рішення зійти з траси. Але її дискваліфікували за "неправильне проходження дистанції".

"Аня підійшла на вогневий рубіж помітно втомленою, гори тут даються взнаки. Після чотирьох промахів вона вирішила не продовжувати гонку. Зі стрільбища вона вирушила не на останнє коло дистанції, а одразу ж у зону фінішу, а там спрацювали датчики – й вийшло так, що вона ніби фінішувала, адже перетнула фінішну лінію. Це й було порушенням.

Нічого надзвичайного не сталося. Чи в протоколі з’явилось би DNF (не фінішувала) чи DSQ (дискваліфікація) – особливої різниці немає, в біатлоні це ні на що не впливає", – сказав у коментарі "Чемпіону" ексбіатлоніст та директор Державного центру олімпійської підготовки з біатлону В’ячеслав Деркач.

Зазначимо, що Анна Кривонос не змогла кваліфікуватися до гонки переслідування. А в естафеті, за попередньою інформацією, її участь не планується. Очікується, що в ній візьмуть участь спортсменки з основної команди – Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, які зараз знаходяться на зборі в італійському Антгольці. Їм складе компанію ще одна біатлоністка з поміж тих, хто зараз змагається у Мартеллі.

Найкращою серед українок у сьогоднішньому спринті була Олександра Меркушина – 12-те місце.

Нагадаємо, на етапі Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці гонку переслідування не зміг завершити Дмитро Підручний.