Отепя. Де та коли дивитися гонки восьмого етапу Кубку світу

Сергій Шаховець — 10 березня 2026, 13:30
IBU

У четвер, 12 березня, в естонському Отепя чоловічим спринтом розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.

Також у програмі етапу гонки переслідування та змішані естафети серед чоловіків та жінок. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 15 березня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу

  • 12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета
  • 15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.

