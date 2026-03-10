Отепя. Де та коли дивитися гонки восьмого етапу Кубку світу

У четвер, 12 березня, в естонському Отепя чоловічим спринтом розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.

Також у програмі етапу гонки переслідування та змішані естафети серед чоловіків та жінок. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 15 березня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу

12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки

13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки

14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки

15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета

15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.