Давідова: Поки рано говорити, що я повернулася

Чеська біатлоністка Маркета Давідова заявила, що, попри повернення до складу збірної Чехії на етап Кубку світу в Нове Место, поки що не впевнена, чи зможе виступити на домашніх змаганнях.

Спортсменку цитує Ceske Televize.

"Поки рано говорити, що я повернулася. Я приєдналася до команди в Нове Место і продовжую тут реабілітацію та тренування. Якщо здоров'я дозволить, я б хотіла розпочати спринт у п’ятницю. Зараз я не хочу нічого обіцяти. Все змінюється з кожним днем, ми будемо вирішувати безпосередньо перед гонкою. Але якщо все піде хоч трохи добре, я б хотіла виступити перед домашніми вболівальниками", – заявила біатлоністка.

Нагадаємо, через травму спини Давідова не виступала з середини грудня, пропустивши, зокрема, і чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде. Етап у Нове Место пройде з 6 до 9 березня.