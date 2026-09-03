Де та коли дивитися фінал Діамантової ліги

У столиці Бельгії, Брюселі, 4-5 вересня відбудеться фінал Діамантової ліги 2026.

Фінал Діамантової ліги в Україні транслюватиметься на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного Мовлення.

Серед українців на перемогу претендують стрибуни у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Олег Дорощук.

Магучіх ставала чемпіонкою Діамантової ліги з 2022 по 2024 рік. У 2021 та 2025 роках Ярослава посідала підсумкове друге місце.

Виступи представників України у вирішальних змаганнях сезону матимуть окрему трансляцію на ютуб-каналі Суспільне Атлетика.

Нагадаємо, що до фіналів "діамантових" дисциплін вийшли найкращі спортсмени за підсумком 14 етапів, що проводились протягом сезону 2026 року. Загалом у фіналі ДЛ розігруватимуться 32 комплекти медалей, 16 у чоловіків та жінок.