Став відомий повний склад учасників шоу-гонки City Biathlon 2024

Оприлюднений повний склад учасників шоу-гонки City Biathlon 2024, що відбудеться 15 вересня у німецькому Дрездені.

У гонці візьмуть участь 20 спортсменів — по 10 чоловіків та жінок з різних країн Змагання відбудуться у вигляді мас-старту.

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Єдиною представницею України стане 33-річна Юлія Джима, яка вже вчетверте братиме участь у змаганнях, що раніше проводилися у Вісбадені.

Усі учасники City Biathlon 2024

Жінки: Ліза Вітоцці (Італія), Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія), Каролін Оффіґстад Кноттен (Норвегія), Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина), Франциска Пройс (Німеччина), Маркета Давидова (Чехія), Юлія Джима (Україна), Анна Гандлер (Австрія), Туулі Томінгас (Естонія), Пауліна Фіалкова (Словаччина).

Чоловіки: Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія), Тар'єй Бьо (Ноорвегія), Юстус Стрелоу (Німеччина), Філіпп Наврат (Німеччина), Флоран Клод (Франція), Яков Фак (Словенія), Лукас Гофер (Італія), Роман Реєс (Німеччина), Сімон Едер (Австрія), Теро Сеппяля (Фінляндія).

Учасники City Biathlon 2024 виступлять на лижоролерах у кваліфікаційних та фінальних заїздах. Кожна гонка буде включати п’ять кіл і чотири вогневі рубежі.

Минулорічні змагання у Вісбадені виграли італійка Ліза Вітоцці та норвежець Стурла Гольм Легрейд. Останній не змагатиметься цього року.